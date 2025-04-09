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حوادث

حاميها حراميها.. مدير مبيعات يستولى على إيرادات شركة وأموال 11 مواطنا فى باب الشعرية

حبس
حبس

حاميها حراميها مثل شعبى انطبق على حال مدير مبيعات شركة اقدم على اختلاس أموال الشركة التى يعمل بها ولم يكتفى بذلك وسع نشاط عمله إلى جمع أموال من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية، ولكنه تهرب من سداد الأرباح ونصب على الضحايا.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مدير مبيعات استولى على إيرادات شركة وأموال 11 مواطنا بزعم توظيفها فى منطقة باب الشعرية.

المتهم بالنصب 
المتهم بالنصب 

حاميها حراميها.. مدير مبيعات يستولى على إيرادات شركة  وأموال 11 مواطنا فى باب الشعرية 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية؛ بتضرره من مدير مبيعات بذات الشركة - له معلومات جنائية؛  لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من إيرادات المبيعات.

 

 وفى وقت لاحق، قدم 11 شخصا آخرين بلاغا يفيد بتتضررهم من المتهم لتحصله منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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