الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

تفاصيل خدمة السداد الإلكتروني للضرائب في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

بنك مصر، يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة لعملائه في شتى الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ومنها استلام الحوالات من الخارج في 2025، حيث تخضع لعدة أساسيات خلال عملية الصرف والتعامل داخل فروع البنك المتعددة. 

 

خدمة للأفراد والمؤسسات 

 كما يتيح بنك مصر خدمة السداد الإلكتروني للضرائب، وتقدم للأفراد والمؤسسات خدمة سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

اقرا التالى: البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي

 

مزايا خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

  • توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.
  • إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).
  • يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.
  • يمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

 

رمز السويفت swift code

 يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. 

وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

 

بيانات الحوالات البنكية 

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية في 2025 بصفة عامة ما يلي: 

  • اسم الحساب ورقمه
  • الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي
  • رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN.

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر 

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

 

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر - فيتو 

مسؤولو بنك مصر

 وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا. 

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

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