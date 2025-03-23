لماذا يهمل المحافظ مدينة شبرا الخيمة؟

شبرا الخيمة، تلك المدينة الصاخبة التي تعج بالحياة، والتي كانت يومًا رمزًا للصناعة والازدهار، تُصارع اليوم للبقاء، فبين براثن التلوث والإهمال، ترتفع صرخات الاستغاثة من سكانها الذين تجاوز عددهم 3 ملايين نسمة، يُطالبون بإنقاذ مدينتهم من الفوضى والتدهور.

وللاسف الشديد المحافظ الجديد المهندس أيمن عطية في وادٍ وشبرا الخيمة في وادٍ آخر، مدينة تختنق بالتلوث والإهمال، كل ما يفعله المحافظ هو التجول فقط دون خطة واضحة المعالم وطبعا الشو الإعلامي الملازم لتحركاته.



شبرا الخيمة بين مطرقة التلوث وسندان الإهمال

تعاني شبرا الخيمة من مشكلات مزمنة ومتراكمة، تكاد أن تعصف بوجودها. فالتلوث الصناعي يخنق سماءها، ومخلفات القمامة تغطي أزقتها، والبناء العشوائي يشوه معالمها، والانفلات الأمني يهدد أمن سكانها.



المصانع بدون ترخيص.. قنبلة موقوتة

تنتشر في شبرا الخيمة المصانع بدون ترخيص كالفطر، تُطلق سمومها في الهواء والماء دون حسيب أو رقيب. هذه المصانع، التي تعمل في الخفاء ودون أي رقابة، تُعد بمثابة قنابل موقوتة تهدد صحة وسلامة السكان.



البناء العشوائي.. سرطان ينهش جسد المدينة

يُعد البناء العشوائي آفة أخرى تُنهش جسد شبرا الخيمة. فالعقارات المخالفة ترتفع كالجبال، دون أي تخطيط أو تنظيم، مما يُفاقم مشكلات الازدحام والتلوث، ويُهدد البنية التحتية للمدينة وكلمة السر رجال الأعمال.



القمامة.. جبال من الإهمال

تُعاني شبرا الخيمة من أزمة تراكم أكوام القمامة. فالشوارع والأزقة تحولت إلى مكبات للنفايات، مما يُشكل خطرًا على الصحة العامة، ويُشوه المظهر الحضاري للمدينة.



الانفلات الأمني.. شبح يطارد السكان

يُعاني سكان شبرا الخيمة من انفلات أمني غير مسبوق. فجرائم السرقة والبلطجة أصبحت أمرًا شائعًا، مما يُشعر السكان بالخوف وعدم الأمان.



شبرا الخيمة تستغيث.. هل من مُنقذ؟

تواجه شبرا الخيمة خطرًا وجوديًا حقيقيًا. فهل ستظل أسيرة لهذه المشكلات المزمنة؟ أم أن هناك أملًا في إنقاذها وانتشالها من هذا الوضع المزري؟



الحل.. شبرا الخيمة محافظة مستقلة

أرى أن الحل الوحيد لإنقاذ شبرا الخيمة هو فصلها عن محافظة القليوبية، وتحويلها إلى محافظة مستقلة بذاتها. هذه الخطوة، من وجهة نظري، ستمنح شبرا الخيمة الاستقلالية المالية والإدارية التي تحتاجها للتغلب على مشكلاتها، ولتحقيق التنمية المستدامة.



شبرا الخيمة.. صرخة مدوية تنتظر الاستجابة

شبرا الخيمة تُطلق صرخة مدوية، تُطالب بالتدخل الفوري لإنقاذها من براثن التدهور. فهل ستجد هذه الصرخة آذانًا صاغية؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ هذه المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين؟

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