الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لماذا يهمل المحافظ مدينة شبرا الخيمة؟

شبرا الخيمة، تلك المدينة الصاخبة التي تعج بالحياة، والتي كانت يومًا رمزًا للصناعة والازدهار، تُصارع اليوم للبقاء، فبين براثن التلوث والإهمال، ترتفع صرخات الاستغاثة من سكانها الذين تجاوز عددهم 3 ملايين نسمة، يُطالبون بإنقاذ مدينتهم من الفوضى والتدهور.

 

وللاسف الشديد المحافظ الجديد المهندس أيمن عطية في وادٍ وشبرا الخيمة في وادٍ آخر، مدينة تختنق بالتلوث والإهمال، كل ما يفعله المحافظ هو التجول فقط دون خطة واضحة المعالم وطبعا الشو الإعلامي الملازم لتحركاته.


شبرا الخيمة بين مطرقة التلوث وسندان الإهمال

تعاني شبرا الخيمة من مشكلات مزمنة ومتراكمة، تكاد أن تعصف بوجودها. فالتلوث الصناعي يخنق سماءها، ومخلفات القمامة تغطي أزقتها، والبناء العشوائي يشوه معالمها، والانفلات الأمني يهدد أمن سكانها.


المصانع بدون ترخيص.. قنبلة موقوتة

تنتشر في شبرا الخيمة المصانع بدون ترخيص كالفطر، تُطلق سمومها في الهواء والماء دون حسيب أو رقيب. هذه المصانع، التي تعمل في الخفاء ودون أي رقابة، تُعد بمثابة قنابل موقوتة تهدد صحة وسلامة السكان.


البناء العشوائي.. سرطان ينهش جسد المدينة

يُعد البناء العشوائي آفة أخرى تُنهش جسد شبرا الخيمة. فالعقارات المخالفة ترتفع كالجبال، دون أي تخطيط أو تنظيم، مما يُفاقم مشكلات الازدحام والتلوث، ويُهدد البنية التحتية للمدينة وكلمة السر رجال الأعمال.


القمامة.. جبال من الإهمال

تُعاني شبرا الخيمة من أزمة تراكم أكوام القمامة. فالشوارع والأزقة تحولت إلى مكبات للنفايات، مما يُشكل خطرًا على الصحة العامة، ويُشوه المظهر الحضاري للمدينة.


الانفلات الأمني.. شبح يطارد السكان

يُعاني سكان شبرا الخيمة من انفلات أمني غير مسبوق. فجرائم السرقة والبلطجة أصبحت أمرًا شائعًا، مما يُشعر السكان بالخوف وعدم الأمان.


شبرا الخيمة تستغيث.. هل من مُنقذ؟

تواجه شبرا الخيمة خطرًا وجوديًا حقيقيًا. فهل ستظل أسيرة لهذه المشكلات المزمنة؟ أم أن هناك أملًا في إنقاذها وانتشالها من هذا الوضع المزري؟


الحل.. شبرا الخيمة محافظة مستقلة

أرى أن الحل الوحيد لإنقاذ شبرا الخيمة هو فصلها عن محافظة القليوبية، وتحويلها إلى محافظة مستقلة بذاتها. هذه الخطوة، من وجهة نظري، ستمنح شبرا الخيمة الاستقلالية المالية والإدارية التي تحتاجها للتغلب على مشكلاتها، ولتحقيق التنمية المستدامة.
 

إفطار مع القائد.. رسائل الرئيس لوزير الداخلية وطلبة الشرطة

دروس من أبناء الأبطال في يوم الشهيد وندوة تثقيفية ملهمة

 

شبرا الخيمة.. صرخة مدوية تنتظر الاستجابة

شبرا الخيمة تُطلق صرخة مدوية، تُطالب بالتدخل الفوري لإنقاذها من براثن التدهور. فهل ستجد هذه الصرخة آذانًا صاغية؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ هذه المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية الاهمال التلوث البناء العشوائى العقارات المخالفة الانفلات الامني فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد عبدالجليل

مواد متعلقة

يوم الشهيد في مصر.. رمز التضحية والفداء

قصة ملهمة للعالم عبد الرحمن راشد في أمريكا

شبرا الخيمة تنتفض ضد المخدرات ولنصرة عيسى

اللواء أبو المجد.. نبراسٌ يضيء سماء الوطن

الأمن سلعة غالية.. بطولات رجال الشرطة على خط النار

الأكثر قراءة

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

يتزعمهم عامل بالمصنع، تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية

منوعات

المزيد

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية