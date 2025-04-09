قصة انتقام عاطل من جدة خطيبته بعد تسببها في فسخ الخطبة بالظاهر.. المتهم: دوقتها من نفس الكأس.. وحرمتني من محبوبتي فحرمتها من الذهب والمال

في منطقة الظاهر وبعد انتصاف ليل القاهرة بقليل توجه عاطل يملا صدره حقد وغل اشعلتها نار الانتقام إلى مسكن جدة خطيبته التي اعتقد بأنها تسببت في خسارته حبيبته وخطيبته بكلامها عنه وخططها ضده فقرر حرق قلبها على أكثر شيء تحبه وهو المال حتى يعلن الانتصار وشفاء غليل صدره وإذاقتها من نفس الكأس الذي تجرعه.

وقف المتهم أمام محقق النيابة وكله فخر وانتصار فهو ليس نادما أو حزينا للقبض عليه ولسان حاله يقول "لقد أخذت حقي وثأري " ثم بدأ يقص حكايته وبداها بأنه شاب في مقتبل العمر لم ينه عقده الثالث بعد.. تعرف على فتاة ذات جمال محدود ولكنه وقع في غرامها.



المتهم: خطبت حبيبتي ووافقت على شروطهم

فعل المتهم المستحيل حتى يتقرب من الفتاة وبالفعل نجح في الوصول إليها وبعد وقت من الزمن عاشا قصة حب قصيرة قرر بعدها أن يدخل البيت من بابه ويتقدم لخطبتها رسميا حتى تكون خاصته ولا يجرؤ أحد على طلب يدها.

وأكد المتهم أنه تقدم للخطبة ويوم قراءة الفاتحة كانت المرة الأولى التي يرى فيها جدة خطيبته وبدأ في وصفها “كانت سيدة تتمتع بأسلوب شديد وصوت مرتفع وتجلس في مجالس الرجال تملي الشروط ولا تسمح لأحد بأن يرد كلمتها”.

المتهم: المجني عليها سيدة شديدة الطباع تجلس في مجالس الرجال

وأضاف: بالفعل جلسنا في قراءة الفاتحة وبدأت جدة الفتاة في إملاء طلباتها الكثيرة فطلبت شبكة بـ 50 ألف جنيه غير اتفاقه مع الفتاة على شبكة بسيطة تكون بسعر 15 ألف جنيه ثم طلبت أن أتحمل معظم جهاز الشقة وبعد سجال وافقت على كل الشروط على أن تعطيني مهلة أن آتي بباقي الشبكة عقب الخطوبة بفترة كوني لا أمتلك المال الكافي.

وافق الأهل على الخطبة وتمت قراءة الفاتحة والبس الشاب خطيبته دبلته وأصبحت له وعلم الجميع بأمر خطبتهما، استمرت الخطبة حوالي شهرين تسير بشكل جيد نوعا ما إلا أن جدة خطيبته بدأت في ممارسة هواياتها المفضلة في إرساء قواعد الشجار والنكد.

يقول المتهم إن جدة خطيبته بدأت تحرضها عليه "اطلبي منه باقي الشبكة أو يديكي الباقي فلوس تحطيها باسمك في البنك أو تفرشي بيها اطلبي منه مصروف يومي وهاتف جديد" لا تتركيه الا فارغ الجيوب، بدأ يعترض علي الطلبات ويصرخ “أنا راجل بجهز شقتي هجيب منين كل الطلبات دي؟”.

وبعد شهرين من الخطبة فوجئ بأن خطيبته فسخت الخطبة ولم ترسل له الشبكة التي اشتراها فذهب اليهم طالبا اغراضه وامواله فكان ردهم عليه بغلق الباب في وجهه والتشاجر معه ونهره قائلين له " ملكش حاجة عندنا "

وهنا شبت نار الانتقام في صدره وقرر الانتقام لكرامته ورد أمواله باي طريقة ولكن كيف قرر ان يذيق جدة خطيبته من نفس الكأس الذي جرعته له وظل يفكر “ايه اكتر حاجة الست دي بتحبها ثم افتكر انها المال، فقرر سرقتها حتى يصيبها بحسرة شديدة فمثلما حرمته من حبيبته قرر حرمانها من حبيبها وهو المال”.

المتهم ضاحكا: حرمت المجني عليها من الذهب حبيبها مثلما حرمتني من حبيبتي

وفي يوم الحادث عقب الساعة الثانية عشرة صباحا انتظر المتهم في العقار الذي تعيش فيه جدة خطيبته ثم انتظرها حتى جاءت وأثناء فتحها باب الشقة دفعها كرها عنها إلى الداخل ثم أمسك بها ضربا بالصفع على وجهها وكال لها لكمات يمينا وشمالا ثم قيدها وألقاها على ظهرها على الأرض.

وبدأ المتهم في سرقة متعلقات السيدة وتحويشة عمرها فسرق منها مشغولات ذهبية عبارة عن 4 غوايش ذهبية و3 خواتم ذهب وسلسال كبير ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه وهاتفها المحمول وضحك المتهم أثناء ذلك قائلا "كانت تبكي بحرقة وكنت في قمة سعادتي فقد علمت إني بلغت هدفي وحققت مقصدي".

النيابة من جانبها تسلمت تقرير معمل السموم لدماء المتهم وتبين إيجابية تحليل المخدرات واحتواء دمائه على مخدر الحشيش.

سرقة مشغولات ذهبية من شقة الظاهر

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وأضاف أنه قام بالاختباء داخل العقار محل سكن المجني عليها ولدى دخولها لشقتها أسرع بالدلوف خلفها والتعدي عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها.

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

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