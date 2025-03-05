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حوادث

إيجابية تحليل مخدرات عاطل متهم باقتحام وسرقة شقة جدة خطيبته السابقة في الظاهر

إيجابية تحليل عاطل
إيجابية تحليل عاطل متهم باقتحام وسرقة شقة جدة خطيبته، فيتو

تسلمت نيابة الظاهر تقرير معمل السموم لعينة من دماء عاطل متهم باقتحام شقة جدة خطيبته السابقة وسرقتها بعد التعدي عليها بالضرب.

وتبين إيجابية تحليل المخدرات الذي أجري للمتهم واحتواء دمائه على مخدر الحشيش.

 

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته انتقامًا من خطيبته السابقة مشيرًا إلى أن جدتها وراء فسخ الخطوبة.

وأضاف المتهم أنه تنفيذًا لمخطط انتقامه من خطيبته السابقة وجدتها ولعلمه بثرائها انتظر حتى وقت متأخر من الليل ثم اقتحم منزلها.

وأشار المتهم إلى أنه فور دخوله الشقة انهال على المجني عليها ضربًا وركلًا انتقامًا منها حتى سقطت على الأرض مغشيًّا عليها ثم سرقها وفر هاربًا.

 

سرقة مشغولات ذهبية من شقة الظاهر

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وأضاف أنه قام بالاختباء داخل العقار محل سكن المجني عليها ولدى دخولها لشقتها أسرع بالدلوف خلفها والتعدي عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها.

 

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الظاهر قسم شرطة الظاهر أمن القاهرة

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