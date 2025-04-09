بدء محاكمة عامل متهم بقتل زميله لشكه في إقامته علاقة غير مشروعة مع زوجته بالجيزة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، جلسة محاكمة عامل متهم بقتل زميله في العمل للانتقام لشكه في إقامة علاقة غير مشروعة مع زوجته بالجيزة.

تفاصيل تحقيقات النيابة في القضية



كشفت تحقيقات النيابة في القضية 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 5290 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة وبرقم 49 لسنة 2024 مستأنف شمال الجيزة، أن المتهم في القضية «ع.ف» وآخر سوداني الجنسية.

في غضون شهر مارس لعام 2021 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر قتل المجني عليه «ق. ف» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على إزهاق روحه، بأن رسم مخططا إجراميا أنفذه بإعداده سلاح ناري "بندقية آلية" وقام باستدراجه لمحل حدوث الواقعة وأطلق صوبه أعيرة نارية فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا قتله.



وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليه بأن أوهمه بالعمل على حراسة إحدى الأراضي الخاصة به حال كون المجني عليه من العاملين لديه وقام باستدراجه على إثر ذلك بأن استقل برفقته سيارة وتمكن بتلك الحيلة من اصطحابه بمحل حدوث الواقعة بعيدًا عن أعين المارة وذويه وما ظفر به حتى قام بإتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استدراج المجني عليه لخطفه وذلك إثر اعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بينه وبين زوجته وذكر سيرتها بسوء، فاستدرجه بغية الانتقام منه، بأن قتله برصاصتين وتركه ولاذ بالفرار وأخبر صديقه بجريمة القتل.

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