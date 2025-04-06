حبس عامل سنتين بتهمة الاعتداء علي طالبة وإصابتها بعاهة مستديمة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عامل بالحبس سنتين مع الشغل في واقعة اتهامه بالاعتداء بالضرب على طالبة في الطريق العام وإصابتها بعاهة مستديمة في العين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكشفت النيابة العامة عن أنه في غضون شهر فبراير 2024، بدائرة بولاق الدكرور، أحدث المتهم عمدا إصابة المجني عليها "ن.م" وذلك بأن سدد لها ضربة استقرت بعينها اليمني فأحدث إصابتها والتي نشأ على إثرها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على نحو ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعرض للمجني عليها بالطريق العام وذلك بأن وجه إليها عبارات تحمل تلميحات جنسية، وحيازة "جذع شجرة" ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني لحيازته.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليها الطالبة وأكدت أنها أثناء تواجدها بالطريق العام أبصرت المتهم قادما في مواجهتها متعرضا عليها بتلميحات جنسية، وما أن دفعته عن طريقها قام المتهم بجلب أداء "جزع شجرة" وتعدى عليها بالضرب، استقرت بعينها اليمني محدثا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وثبت بتقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليه "ن. م." إصابة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيّا كان نوعه وهي إصابة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بشهادة الشاهدة الأولى وتخلف لديها من جراء إصابتها ضعف في الإبصار بالعين اليمنى وحدة الإبصار بالعين اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها حوالي 63%.

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