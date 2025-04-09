لما الحب يتحوّل لعِشرة والسلام

قبل ما

العلاقات مش بتموت فجأة. الحب مابيختفيش في يوم وليلة. اللي بيحصل غالبًا، إن طرف في العلاقة بيصحى كل يوم وهو حاسس إنه مش متشاف.. موجود، لكن كإنه قطعة أثاث.. لا حد بيلاحظ تعبه، ولا يسمّع له كلمتين حلوين، ولا حتى يحس إنه فارق.

التقدير مش وردة في عيد ميلاد.. التقدير يمكن يكون في نظرة، كلمة، لمسة، سؤال من غير مناسبة زي: إنت شكلك تعبان، شيل عنك النهارده؟، أو أنا عارف إنك بتعمل مجهود ومقدّره، الحاجات دي مش رفاهية، دي أكسجين.. لما بيغيب، العلاقة تتخنق.

عارف الغلطة اللي بتحصل دايمًا؟ إن الناس بتفتكر إن الحب لما يستقر، مش محتاج صيانة ومتابعة دورية كده زي اي عربية، ده حتى أحسن العربيات -ربنا يوعدنا- بتبقى محتاجة متابعة قبل ما تطلع على أي طريق بدل ما تحصل مشكلة.

بس الحقيقة؟ أكتر وقت بنبقى محتاجين فعلًا فيه نِفس وحماس نرَوّي بيه العلاقة، هو بعد ما الحب يستقر.. لأن الاستقرار من غير دفء بيبقى برود.

غياب التقدير بيخلي الواحد يحس إنه بيقدّم أكتر ما بياخد. وأسوأ نوع من الوحدة؟ هو الوحدة وإنت في علاقة. بتبقى جنب اللي بتحبه، بس حاسس إنك مش باين. بتبذل مجهود، وتدوّر في وشه على رد فعل، تلاقي تجلد أو سكوت.. أو أسوأ: تجاهل.

وفيه نمط متكرر دايمًا: الراجل يقول: أنا بشتغل وبصرف، إيه تاني؟ والست تقول: أنا بطبخ وبنضف وراعيته، ده مش كفاية؟، لكن فين الكلمة؟ فين الامتنان؟ فين السؤال البسيط: حاسس بإيه؟.

الحب بيتبني من تفاصيل صغيرة، مش بس مواقف كبيرة. والتقدير مش بس في وقت الأزمات، ده لازم يبقى عادة يومية.. لأن اللي بيتعود على الإهمال، بيبدأ يدور على نظرة اهتمام في حتة تانية حتى لو ده مش مبرر قبل عزيزتي ما تثور وتقول بنبرر لأحدهم، أو اخينا يظن حاجة محصلتش.

وساعات التقدير مش بيبقى مفقود تمامًا، بس بيتقال متأخر.. بعد ما الطرف التاني زهق، أو اتبلّد، أو قرر يمشي. ساعتها بنقعد نلوم بعض: ماقلتليش إنك تعبان أوماحسستنيش إني فارق لكن الحقيقة؟ كان في علامات كتير، بس محدش اهتم يقرأها.

الناس مش دايمًا بتسيب بعض عشان خيانة، أو غدر. فيه ناس بتسيب بعض عشان التعب، والخذلان الصغير اللي بيحصل كل يوم.. عشان كل مرة رجع البيت وما حدش قاله: حمد لله على سلامتك، عشان كل يوم هي صحيت بدري، وسابت له الفطار، ومحدش قالها: ربنا يخليكي ليّا.

فلو بتحب حد، متخليش التقدير غنوة قديمة ما بتتغناش. قول له: أنا شايفك، أنا مقدّرك، إنت فارق في حياتي.. والكلام الحلو مش ضعف، ده جبر خاطر، واللي بيجبر خاطر شريكه، عمره ما يبقى مكسور لوحده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.