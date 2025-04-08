أول مسمار في نعش العلاقة

قبل ما..

فيه حاجات لما بتحصل في العلاقات، ما بتكسرش القلب بس.. دي بتكسر الصورة اللي كنا شايفين بيها نفسنا في عين اللي قدامنا. ومن أكتر الحاجات دي وجعًا، هي الاستهانة بالمشاعر. مش لازم تبقى ضربة كبيرة.. ساعات مجرد كلمة، نظرة، تجاهل بسيط، ممكن يهزّ عمر كامل كان متبني على حب وونس وشوية أمل.

اللي بيستهين بمشاعر شريكه، غالبًا مش بيكون بني آدم وحش، بس بيكون مشغول بنفسه زيادة.. أو متربي على إن التعبير عن المشاعر ضعف، أو شايف إن اللي قدامه بيمثّل أو بيبالغ. وده بيحصل في كل أنواع العلاقات: عاطفية، جواز، صداقة، حتى بين الأهل. بس في العلاقات العاطفية بيبقى التمن أغلى، لأن الحب من غير أمان عاطفي بيبقى حاجة ناقصة.. زي بيت من غير باب.

اسأل أي حد اتوجع من شريكه، مش هيقولك: ضربني أو خاني، في البداية هيقولك: حسّيت إني لوحدي وأنا جنبه، كنت بعيط وهو بيتفرج، قلتله إني موجوع قالّي كفاية دراما.

الكلمة الصغيرة دي، اللي بتتقال بحسن نية أوقات، بتكون زي إبرة بتنفّس بالونة الحب. بتهد الحماس، تطفّي الشغف، وتحط حاجز رقيق بس سميك بين قلبين.

وأكتر حاجة قاسية؟ إن الطرف التاني ما يبقاش فاهم هو عمل إيه."يعني إيه زعلت؟ أنا كنت بهزّر!"

"إنت حساس أوي".. "كبرت الموضوع ليه؟"، واللي بيحصل هنا إن الشخص اللي اتأذى، بدل ما يوضح، بيبدأ يسكت. والسكات مش دايمًا حكمة، ساعات بيبقى إعلان استسلام.

ومع الوقت، بتتكوّم المشاعر المكبوتة على بعضها. مرة سكت، مرة ضحك وهو مكسور، مرة قال: "مش مهم"... لحد ما تيجي لحظة وتبقى كل حاجة جوا ميتة، ساعتها حتى الاعتذار مينفعش، لأن اللي انكسر خلاص ما بقاش قابل للرجوع.

تخيل علاقة كانت في بدايتها.. كانت بتقول: "بحبك لما تحكيلي عن حاجاتك التافهة"، بقت بتقول: "أنت بس بتشتكي". وفيه قلب كان بيفرح ويتنطط كل ما يسمع صوت، بقى يدوّر على الهدوء عشان يرتاح من الحمل. وكل ده بدأ من نقطة واحدة: ماحترمتش مشاعري.

الاعتراف بالمشاعر مش رفاهية، ولا ضعف. ده احترام.. احترام لإنسانيتك، وللرابطة اللي بينك وبين حد اخترته.. الحب مش بس حضن وكلام حلو، الحب كمان إنك تقول: "أنا شايفك، حتى في ضعفك"، "أنا مش فاهم وجعك، بس مصدقك".

اللي يحبك بجد، ما يسألكش: "هو إنت ليه زعلان؟" يسألك: "إزاي أقدر أساعدك تهدى؟" فلو كنت بتحب بجد، خليك حضن، مش محكمة. خليك ودن بتسمع، مش لسان بيحاكم. وخلي بالك.. أول خيط بيتفك في العلاقات، بيكون دايمًا من حتة المشاعر اللي ماخدتش حقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.