الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق وعمر جابر ودونجا ومحمد شحاته وعبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف الجزيري. 

الزمالك وستيلينبوش 
الزمالك وستيلينبوش 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك وستيلينبوش 
الزمالك وستيلينبوش 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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