محافظ القليوبية يعتمد حركة تعيينات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حركة تعيينات مديرية ووكلاء الإدارات التعليمية حيث تقرر تكليفهم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة بالإدارات المختلفة لحين إجراء المسابقة الرسمية لشغل الوظائف بالطرق المتبعة.

حركة مديري الإدارات بمديريات التعليم بالقليوبية

وأعلن محافظ القليوبية في حضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن الحركة ضمت عددا من الوجوه الجديدة فيما تم تجديد الثقة في عددا من الكوادر الحالية في كل الإدارات التعليمية لتسيير العمل وان الحركة جاءت كالتالي:

إدارة بنها التعليمية: أحمد زكي توفيق البنهاوي مديرا لإدارة بنها التعليمية

طارق إبراهيم عزب إبراهيم وكيلا لإدارة بنها التعليمية

إدارة طوخ: حسام الدين سعيد زهدي مديرا

الصياد عبد العزيز الصياد الزهوى وكيلا

إدارة كفر شكر التعليمية: خالد عطا الطوخي عبده عبد الباقي مديرا

داليا محمد فاروق محمد وكيلا

إدارة شبين القناطر: محمد فايز مصطفى كشك مديرا

أشرف عكاشة طلبة مسعود سعد وكيلا

إدارة الخانكة التعليمية: صلاح الدين محمد محروس سالم مديرا

محمد أحمد عواض محمد وكيلا

إدارة قها: أمنية فاروق محمود شاروده مديرا

سها إبراهيم سليمان السيد وكيلا

إدارة قليوب: يحيى عبد الله الدسوقي الغمراوى مديرا

حسام جودة نور الدين محمود وكيلا

القناطر الخيرية: سعد محمود عبد العزيز عسل مديرا

نجلاء محمد محمد الغزولي وكيلا

غرب شبرا: هشام سید محمد أحمد العتموني مديرا

بليغ عبد الرحمن عبد المرضى بدوى وكيلا

شرق شبرا: ايمن محمد عواد زيدان مديرا

ممدوح موسى عبد التواب على وكيلا

إدارة الخصوص: عزة فتحى عبد العظيم محمد مديرا

هشام شحاته السيد شحات وكيلا

إدارة العبور: خالد محمد محمد أبو العلا مديرا

عزة عطا إبراهيم وكيلا

وأوضح محافظ القليوبية أن الحركة تم إعدادها وفق المعايير الوظيفية والتعليمية من خلال لجان ضمت الجهات المعنية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بنها وعددا من الجهات

أكد مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جري الدفع بالقيادات التي شملتها الحركة لتحقيق الاستقرار واستكمال الهياكل الإدارية بالادارات استعدادا لامتحانات نهاية العام.

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