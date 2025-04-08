الثلاثاء 08 أبريل 2025
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مصرع شخص وإصابة سيدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية، فيتو

لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدة، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم أشفين بقليوب، بمحافظة القليوبية.

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مصرع وإصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية 

جرى نقل المصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي،  وجثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل ومدى الأضرار التي لحقت به.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "بسام خالد السيد حسن مغربي"، 35 سنة، عامل، ومقيم كوم أشفين مركز قليوب، مصاب بحروق بالجسم والوجه، وتوفى فور وصوله المستشفى، و"ياسمين سعيد صبري ثعلب" 25 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بالذراع الأيسر والكتف الأيسر، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحل سكنهما دائرة مركز قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية للمنزل المتضرر، لمعاينة آثار الانفجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 انفجار إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية،فيتو
 انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية، فيتو
 انفجار إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية،فيتو
 انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية، فيتو
 انفجار إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية،فيتو
 انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية، فيتو
 انفجار إسطوانة بوتاجاز بالقليوبية،فيتو
 انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية، فيتو

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