أبناء القليوبية يشاركون في أكبر وقفة لرفض تهجير أهل غزة ودعم القيادة السياسية بالعريش

شارك المئات من أبناء محافظة القليوبية في اكبر وقفة تاريخية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني وإعلان التأييد للرئيس عيد الفتاح السيسي والقوات المسلحة لمواجهة المخططات الصهيونية الهادفة لإنهاء القضية الفلسطيني.

المئات من أبناء محافظة القليوبية يشاركون في اكبر وقفة لرفض التهجير ودعم القيادة السياسية بالعريش

كانت ميادين محافظة القليوبية قد سهدت توافد للمواطنين من أبناء المحافظة للمشاركة في وقفات لدعم القضية الفلسطينية ثم التوج لمعبر رفح، وحرص بعضهم على ارتداء الشال الفلسطيني، وأعلام مصر رفقة أعلام فلسطين واطلاق هتافات تؤكد دعم أبناء القليوبية لقرارات القيادة السياسية في دعمها للقضية الفلسطينية.

ورفع أهالي القليوبية أعلام مصر وفلسطين، والذين شاركوا بمسيرة حاشدة للإعلان عن دعمهم القضية الفلسطينية ورفضهم التهجير، ولافتات عليها عبارات لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية، والشعب المصري يرفض التهجير، وكلنا مع إخواننا في فلسطين، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال محمد امام عبد العزيز أن الوقفة التضامنية تمثل تضامنا مع أهالي قطاع غزة، ورفض التهجير في ظل حجم التحديات التى تواجه مصر.

مشيرا الى ان مشاركتنا تأكيدا على دعم القيادة السياسة في كافة قراراتها لدعم القضية الفلسطينية، واننا نقول ونؤكد انه لا للتهجير ونحن رافضون لتلك الممارسات، ونحن بكل ثقة نحن خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وهذا موقف ثابت وعقيدة لدينا كمصريين



واكد المهندس محمود عطية عضو مجلس النواب السابق ان مواطنى كل محافظات مصر احتشدوا معبرين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدين رفضهم التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

معقبا بقوله: إن هذا التحرك الشعبي العفوي يعكس وعي المصريين وإدراكهم العميق لأبعاد القضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل أحد الثوابت الرئيسية للدولة المصرية.

وقال المستشار ممدوح سرج أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي واضح وصارم برفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.

اما المهندسة إيمان المرسي فقالت أن نزول المصريين بهذه الصورة الحاشدة هو رسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، ويرفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الفلسطينيين.

وعقب اللواء ايهاب هاشم بقوله: أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يهدد استقرار المنطقة، وستظل تدعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووأن مصر، قيادة وشعبًا، مستمرة في جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

مستطردا بقوله: أن الموقف الوطني الذي ظهر اليوم يعكس وحدة الصف المصري والتفافه حول قيادته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشهدت مدن محافظة القليوبية الوقفات عددا من الوقفات ردد المشاركون فيها الهتافات بشعارات تؤكد رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقه في أرضه، وداعين إلى حل الدولتين كمسار عادل للقضية الفلسطينية. كما رددوا هتافات مثل: "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، و"غزة أرض حرة"، وسط أجواء تعكس التلاحم الشعبي مع الموقف المصري الرسمي.

وقفة بالقليوبية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني،فيتو

وقفة بالقليوبية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني،فيتو

وقفة بالقليوبية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني،فيتو

وقفة بالقليوبية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني،فيتو

وقفة بالقليوبية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني،فيتو

وقفة بالقليوبية لرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني،فيتو

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