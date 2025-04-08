محافظ القليوبية يوجه بتوفير فرص عمل لـ 10 مواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي بمجلس ومدينة طوخ، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها، وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



محافظ القليوبية يواصل لقاءه الأسبوعي للمواطنين

حضر اللقاء كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ، محمد غنيم رئيس مدينة قها،واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم وفوزي صابر وكيل وزارة القوى العاملة، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد امين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني.



وشهد اللقاء، توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى طلباتهم التي شملت توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والمساعدات الاجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات خاصة لدعم ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.



وخلال اللقاء، قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل، لتوفير فرص ل 10 مواطنين من الشباب منهم ٥ من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار العمل على دمج الشباب فى سوق العمل.

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