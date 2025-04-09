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محافظات

بينهم طفلتان، ارتفاع ضحايا عقار أسيوط المنهار إلى 5 وفيات (صور)

قوات الدفاع المدني
قوات الدفاع المدني تنقب عن ضحايا أسفل العقار المنكوب، فيتو

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن مفقودين أسفل أنقاض انهيار عقار بشارع فاروق كدواني بحي شرق وذلك بعدما تمكنت القوات من انتشال 5 جثث أخرى بينهم طفلتان من ضحايا العقار المنكوب.

إخلاء 4 عقارات مجاورة لمنزل أسيوط 

أخلت قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن 4 عقارات مجاورة لعقار حي شرق المنهار، وذلك لحين التأكد من عدم تأثرها من انهيار المنزل أو تعرضها لشقوق وتصدعات.

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال جثة أولى ضحايا عقار أسيوط المنهار بحي شرق فيما تكثف الجهود من أجل البحث عن ناجين أسفل أنقاض انهيار العقار.

انتقل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لتفقد موقع انهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج سكان العقار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

انهيار منزل مكون من 4 طوابق بأسيوط 

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي شرق بجوار مديرية التربية والتعليم بشارع خديجة يوسف والذي انهار فجر اليوم على سكانه.


وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

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وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 5 جثث من ضحايا عقار أسيوط لسيدة وطفلتين بينما يجري البحث عن  مفقودين آخرين وتعمل كافة الأجهزة المعنية على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لسكان المنزل، وتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين أو ضحايا تحت  الأنقاض.

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