الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصر تؤكد ريادتها في ملف الهجرة خلال اجتماع عملية الخرطوم وتدعو إلى تقاسم الأعباء

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء مايكل شبنديليجر مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية.  

دعم تنفيذ عدد من المشروعات في مصر

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الجانب المصري لدعم المركز للرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم" والإعداد لعقد المؤتمر الوزاري بالقاهرة، باعتباره سكرتارية العملية، وثمن التعاون القائم والمتنامي بين الحكومة المصرية والمركز، بما في ذلك دعم الأخير لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

 مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية

واستعرض وزير الخارجية المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة من خلال مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، وأكد على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية للعمالة، لاسيما إلى سوق العمل الأوروبي.


كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على حجم الأعباء التي تتحملها مصر جراء استقبال ما يقرب من ١٠ ملايين من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، منوهًا إلى ضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، ومعربًا عن تطلع مصر لمزيد من الدعم لبرامج التنمية القائمة على الصعيد الوطني، بما يعزز من فرص استدامة توفير الخدمات المطلوبة للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف.

الإعداد والتنسيق لعقد المؤتمر بالقاهرة

من جانبه، أعرب مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عن تقديره لاستضافة الجانب المصري لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مثمنًا جهود الرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم" على مدار العام، بما ذلك الإعداد والتنسيق لعقد المؤتمر بالقاهرة.

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