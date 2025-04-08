وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

تلقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم اتصالًا هاتفيًا من "تاكيشي إيوايا" وزير خارجية اليابان.

الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي اعرب عن تقديره للرسالة الخطية التي تلقاها من وزير خارجية اليابان مؤخرا، والتي تضمنت توجيه الشكر لمصر لجهودها في الإجلاء الطبي للجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في اليابان.

كما استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد الاسرائيلى وعدوانه الغاشم تجاه الشعب الفلسطينى، مستعرضا الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والمؤتمر المقرر ان تستضيفه القاهرة لإعادة إعمار غزة.

عزم اليابان على الاستمرار في الإجلاء الطبي للجرحى والمصابين الفلسطينيين

من جانبه، أعرب الوزير "تاكيشي" عن تقدير الجانب الياباني لمصر للأخذ بزمام المبادرة اتصالًا بخطة إعادة الإعمار فى غزة، وتطلع اليابان أن تكون الخطة نواه لخلق وضع قابل للاستدامة والتهدئة والإعمار. كما ثمن جهود الوساطة المصرية، وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا عزم اليابان على الاستمرار في الإجلاء الطبي للجرحى والمصابين الفلسطينيين، والانخراط مع الأطراف الفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى، تطرق الوزير عبد العاطي إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر واليابان، معربًا عن الحرص على تطوير مختلف جوانب التعاون، والمشاركة في جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين المقرر عقدها في يونيو ٢٠٢٥. كما أعرب عن اعتزام مصر المشاركة في فعاليات قمة آلية "التيكاد" التي من المقرر أن تستضيفها في اليابان خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، مبرزًا حرص مصر على بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين اليابان وإفريقيا، وعلى رأسها الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

واضاف المتحدث الرسمى ان وزير الخارجية اكد على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجانب الياباني، بما يعزز استثمارات الشركات اليابانية في مصر ويتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، منوهًا إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يتيح لها سهولة وسرعة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

تجربة اليابان في نظم التعليم المختلفة

وعلى صعيد التعاون في مجال الثقافة والتعليم، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لمشاركة يابانية رفيعة المستوى في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في مطلع يوليو القادم، لاسيما في ظل المساهمة اليابانية المقدرة في إنشاء المتحف.

كما تطرق إلى زيارة وزير التربية والتعليم المصري إلى طوكيو مؤخرًا للتعرف على تجربة اليابان في نظم التعليم المختلفة، مبرزًا اهتمام مصر البالغ بتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني العالي، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية التي تعد ضمن أهم ثمار التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم.

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