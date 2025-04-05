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ثقافة وفنون

أهل مصر، قصور الثقافة تطلق الأسبوع 37 لأطفال المحافظات الحدودية الإثنين المقبل

مشروع أهل مصر، فيتو
مشروع أهل مصر، فيتو

 تنطلق في الخامسة مساء بعد غد الإثنين فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بسينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر الفعاليات حتى 13 أبريل الحالي.

 

مشروع أهل مصر 

 تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويشارك فيها نحو 200 طفل من محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (مدن حلايب، الشلاتين، أبو رماد)، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، إلى جانب عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ويتضمن الأسبوع الثقافي برنامجا حافلا بالورش الفنية والثقافية المتنوعة، ففي المجال الأدبي تُقام ورشة للكتابة المسرحية يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة لكتابة وإلقاء الشعر للشاعر سعيد شحاتة.

وفي مجال الفنون التشكيلية، تشمل الفعاليات ورشة "الرسم بالموسيقى" للفنان وائل عوض، إلى جانب سلسلة من ورش الحرف اليدوية والتراثية، منها: ورشة إعادة تدوير خامات البيئة مع نجوى عبد العزيز، ورشة الأركت الخشبي لحسني إبراهيم، ورشة الشنط بالشبك لنجلاء شحاتة، ورشة الشنط بالخرز تقدمها منى عبد الوهاب، ورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة الإكسسوار مع يارا محمد كمال.

 

فعاليات مشروع أهل مصر 

 كما تقام مجموعة من ورش الأداء، منها ورشة المسرح للمخرج أحمد خليفة، ورشة الموسيقى والغناء للفنان ماهر كمال، ورشة الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، وورشة تحريك العرائس لجمال الدين محمد.

وتتضمن الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم السياحية بمدينة الخارجة، منها: معبد هيبس، مقابر البجوات، معبد قصر الزيان، مركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية، حديقة 30 يونيو، وغيرها، بالإضافة إلى يوم رياضي يتضمن ألعابا ترفيهية ورياضية متنوعة.

ينفذ الأسبوع الثقافي تحت إشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر – أطفال"، وذلك ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويُنفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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