يحيى الطاهر عبد الله.. ما تيسر من سيرة صاحب «الطوق والأسورة».. صادق العقاد والأبنودي ودنقل.. ورحل في حادث سير في مثل هذا اليوم

يحيى الطاهر عبد الله ، كاتب مبدع، أديب وقاص، من أشهر كتاب القصة القصيرة، أصدر مجموعته القصصية الأولى "ثلاث شجيرات كبيرة تثمر برتقالا" عام 1970، كما نشر روايته الأولى "الدف والصندوق" عام 1974، ومن أشهر رواياته "الطوق والأسورة" التى قدمها للسينما المخرج خيرى بشارة وشريهان، رحل فى مثل هذا اليوم 9 ابريل عام 1981.

“يصف يحيى الطاهر عبد الله نفسه ويقول:أنا ابن القرية وسأظل.. وتجربتي تكاد تكون كلها في القرية، والقرية حياة قائمة، هي الكرنك في الأقصر، وأرى أن ما وقع على الوطن وقع عليها، وهي قرية منسية منفية كما أنا منفي ومنسي”.

صداقة مع عباس العقاد

ولد الأديب الجنوبى يحيى الطاهر عبدالله عام 1939 بقرية الكرنك بالأقصر فى صعيد مصر لأب أزهرى، وكانت عائلته تربطها صداقة كبيرة بالأديب الكبير عباس محمود العقاد مما جعله يتأثر كثيرا به، تربى يتيما بعد رحيل والدته وله ثمانية من الأشقاء وغير الأشقاء.. تلقى تعليمه حتى حصل على دبلوم الزراعة المتوسطة وعمل موظفا فى مديرية الزراعة عام 1959.

كون عبدالله ثالوثا مع الأبنودى ودنقل

وفى قنا التقى يحيى الطاهر عبد الله بالشاعرين عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل، ويقول الأبنودي: ذات صباح شتائي منذ نحو أربعين عاما أو أكثر دلف إلى مكتبي بمحكمة قنا الشرعية شاب نحيل الجسم جدا ضعيف البنية، قلق النظرات، كأن به مسا،وقال في 'عظمة': هل أنت عبد الرحمن الأبنودي أنا يحيى الطاهر عبد الله من كرنك الأقصر: جئت للتعرف عليكما أنت وأمل دنقل، ولأول مرة في حياتنا نكتشف إنسانا ينتمي حقيقة إلى الثقافة يدافع عن آرائه حتى الموت، بحميمية وصدق مما يدل على أنه اتخذ الثقافة أهلا ومنهج حياة ودارا وعائلة ويتحزب تحزبا مصيريا لما يعتقده.

يحيى الطاهر عبد الله يداعب ابنته الوحيدة أسماء

من أجل الأدب ترك يحيى الطاهر عبد الله قنا وحضر إلى القاهرة ليلازم الأبنودي فى شقته بالقاهرة، يقول عبد الرحمن الأبنودي عن تلك الفترة: غادرت قنا إلى القاهرة عام 1962 بعد أن استقلت من عملي بمحكمة قنا، وتلا ذلك استقالة أمل دنقل واتجاهه إلى القاهرة مثلي وهكذا فرغ الكون حول يحيى في قنا، وبعد عام جاء يحيى إلى القاهرة مصطحبا أخي كمال الذي يصغرني مباشرة واضطررت إلى أن أغير سكني بجوار سينما أوديون لأسكن معهما في شقة حقيرة مليئة بالأسرة في بولاق الدكرور وهي الشقة التي كانت أشبه بالملكية العامة والتي كان يتردد عليها أصدقاؤه من أمثال طارق عبد الحكيم، وأحمد فؤاد نجم، كمال الطويل فكانت هذه الشقة أشبه بالمقهى الشعبي وحولها يحيى الطاهر إلى ما يشبه سوق الثلاثاء.

محبوب الشمس أولى قصصه

بدأ يحيى الطاهر كتابة بعض القصص القصيرة الموجهة للأطفال، وقام بنشرها فى مجلة "سمير"، أما أولى قصصه القصيرة فكانت بعنوان "محبوب الشمس"، وأعقبها بقصة "جبل الشاى الأخضر" في عام 1961 وفى قصصه استلهم التراث الشعبى للجنوب فى الاسلوب والسرد والحكاية، وكان يحفظ أفكاره فى رأسه ولا يدونها بل إنه كان يستعيدها من رأسه كأنها كتاب أمامه لكنه لا يحفظ إلا أعماله.

على مقهى "ريش" تعرف يحيى الطاهر عبد الله على مجموعة من الصحفيين والكُتاب، وحاول كل منهم مساعدته فى خروج أدبه إلى النور بطريقته فساعده الأديب يوسف إدريس على نشر بعض قصصه فى مجلة "الكاتب"، فقال عنه فى مقال نشره بالاهرام بعد رحيله كرثاء تحت عنوان "النجم الذي هوى": حين رأيته كان قادمًا لتوه من أقصى الصعيد من قرية الكرنك بجوار الأقصر وكان نحيلًا كعود القمح حلو الحديث والمعشر كعود القصب فتان القامة والبنية واللمحة وذلك الخجل الصعيدى الشهم الذى لا تخطئه عين.

الطوق والأسورة أشهر رواياته

من أعمال يحيى الطاهر عبدالله الادبية المتميزة عدد من المجموعات القصصية وهي ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا، الدف والصندوق، أنا وهي وزهور العالم، الرقصة المباحة، حكايات للأمير حتى ينام، وله قصة طويلة بعنوان "حكاية على لسان كلب"، أما الروايات فهي "الطوق والأسورة" و"تصاوير من التراب والماء والشمس" و"الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة" وغيرها.

أمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله صديقا البدايات

ورحل الأديب يحيى الطاهر عبد الله قبل أن ينتهى من كتابة قصته الأخيرة "الرسول" فى حادث سيارة على طريق الواحات، ودفن بناء على وصيته في قريته "الكرنك" فى مثل هذا اليوم عام 1981 عن 73 عاما.

رثاء الثنائى الجنوبى

رثاه صديقا بداياته ورفيقا عمره أمل دنقل وعبد الرحمن الابنودي قال “مش دى نهايتك يا يحيى دى هى البداية ”وقال دنقل: "ليت ابنتك أسماء تعرف أن أباها لم يمت.. لكنه صعد.. وهل يموت الذى كان هو الحياة؟".

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