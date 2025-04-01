الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

"أرواح في المدينة" تحتفي بذكرى ميلاد الأبنودي في الأوبرا

احتفالية ميلاد الأبنودي،
احتفالية ميلاد الأبنودي، فيتو

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى لقاء من سلسلة أرواح فى المدينة الشهرية بعنوان “ليلة الخال عبد الرحمن الأبنودى فى عيد ميلاده”.

اللقاء تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى والذى يستمر به مشروعه الثقافى “القاهرة عنوانى” وذلك فى السابعة مساء الجمعة ٤ أبريل الجاري على المسرح الصغير.

مسيرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي 

يتناول اللقاء المسيرة الفنية للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي  مع عرض وتحليل لمقاطع نادرة من حواراته والأغانى التى كتبها وتعاون فيها مع كبار المطربين والملحنين.

 

كما يلقى الضوء على جهوده فى إبراز وتقديم السيرة الهلالية بالإضافة إلى التطرق لجوانب من حياته ونشأته وعلاقته بزملائه من المبدعين. 

الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي

يذكر أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي يعد أحد أهم رموز شعر العامية فى مصر وقد لقب بـ"الخال"، ولد في 11 أبريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التي تنوعت ما بين العاطفى والوطنى والشعبى كبار المطربين.

كما كتب أغانى العديد من الأعمال الدرامية، من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) ودواوينه الشعرية  الأرض والعيال، الزحمة، عماليات، جوابات حراجى القط وغيرها.

 وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001 ليصبح أول شاعر عامية مصري يفوز بها إضافة إلى جائزة محمود درويش للإبداع العربي لعام 2014 وتوفى في 21 أبريل 2015 بعد صراع مع المرض.

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دار الأوبرا المصرية سلسلة أرواح في المدينة مسيرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي عبد الرحمن الأبنودى

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