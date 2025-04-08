غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية في جبل المحصام قرب صنعاء

أفادت مصادر يمنية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الأمريكي شن غارتين على مواقع تابعة لـ جماعة الحوثي في محافظة "حجة" اليمنية إلى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن المقاتلات الأمريكية استهدفت موقعًا حوثيًا في جبل المحصام بمديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة في اليمن.

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