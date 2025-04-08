الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحوثي تعلن مقتل قائد بجهاز المخابرات التابع لهم بغارة أمريكية

عبدالناصر الكمالي،
عبدالناصر الكمالي، فيتو

 أفادت وسائل إعلام تابعة الحوثي بمقتل  القيادي بما يسمونه "جهاز مخابرات" التابع لهم عبدالناصر الكمالي بغارة أمريكية.

الغارات الأمريكية استهدفت منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء

 وفي فجر هذا اليوم؛ شنت طائرات أمريكية عدوانا جديدا على اليمن حيث استهدف عدة مناطق في صنعاء والحديدة ومأرب بحوالي 22 غارة جوية.

كما استهدفت الغارات الأمريكية منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء، كما طالت غارة أخرى بني حشيش شمال شرق العاصمة.

 

تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن

وفي محافظة الحديدة، تعرضت جزيرة كمران لغارتين جويتين، ومأرب "3 غارات على مديرية مجزر"، وسط تصعيد الولايات المتحدة عدوانها على اليمن الذي قرر اسناد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية بتغطية ومساعدة أمريكية.

بدء العدوان السافر على غزة في أكتوبر 2023

وبدأت ميليشيا الحوثي في استهداف سفن الاحتلال الاسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد بدء العدوان السافر على غزة في أكتوبر 2023.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع مارس، واستأنف هجومه على القطاع المدمر في 18 من الشهر نفسه، منهيا بذلك الهدنة قصيرة الأمد
 

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غزة العدوان السافر على غزة أكتوبر 2023 صنعاء غارة أمريكية الحوثى

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