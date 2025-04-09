على ربيع لفيتو: الصفا الثانوية بنات مختلف وبذلت خلاله مجهودا كبيرا وراض عن الإيرادات

أعرب الفنان على ربيع عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول فيلمه الجديد المعروض ضمن أفلام عيد الفطر “الصفا الثانوية بنات” مشيرًا إلى أن العمل تطلب مجهودًا كبيرًا كي يخرج للجمهور بشكل مختلف.



وقال في تصريحات لفيتو: “الصفا الثانوية بنات” عمل مختلف بكل ما فيه، وبذلت خلال مجهودًا كبيرًا ليخرج العمل للجمهور بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه راضٍ كل الرضا عن الإيرادات التي حققها العمل إلى الآن.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلمًا سينمائيًّا جديدًا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله علي ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

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