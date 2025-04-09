الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

على ربيع لفيتو: الصفا الثانوية بنات مختلف وبذلت خلاله مجهودا كبيرا وراض عن الإيرادات

علي ربيع، فيتو
علي ربيع، فيتو

أعرب الفنان على ربيع عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول فيلمه الجديد المعروض ضمن أفلام عيد الفطر “الصفا الثانوية بنات” مشيرًا إلى أن العمل تطلب مجهودًا كبيرًا كي يخرج للجمهور بشكل مختلف.

وقال في تصريحات لفيتو: “الصفا الثانوية بنات” عمل مختلف بكل ما فيه، وبذلت خلال مجهودًا كبيرًا ليخرج العمل للجمهور بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه راضٍ كل الرضا عن الإيرادات التي حققها العمل إلى الآن.

 

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلمًا سينمائيًّا جديدًا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”

 

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله علي ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي ربيع الصفا الثانوية بنات فيلم الصفا الثانوية بنات هالة فاخر

مواد متعلقة

على ربيع يقتنص إيرادات قوية بفيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"

الأكثر قراءة

بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

غلق مطعم شهير بمصر الجديدة بعد حملة مفاجئة من مسؤولي الحي (صور)

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية