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جثة طفلة، انتشال جثمان ثاني ضحايا عقار أسيوط المنهار

انتشال جثة طفلة من
انتشال جثة طفلة من عقار أسيوط المنهار، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال جثة طفلة لتكون ثاني ضحايا عقار أسيوط المنهار بحي شرق فيما تكثف الجهود من أجل البحث عن ناجين أسفل أنقاض انهيار العقار.

محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل بأسيوط 

انتقل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لتفقد موقع انهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج سكان العقار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

انهيار منزل بأسيوط فوق رؤوس قاطنيه 

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي شرق بجوار مديرية التربية والتعليم بشارع خديجة يوسف والذي انهار فجر اليوم على سكانه.

وعلى الفور أنتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

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وأوضح محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لسكان المنزل، وتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات لتسريع عمليات رفع الأنقاض وبالفعل تمكنت من انتشال جثتين من أسفل الأنقاض لطفلة وسيدة وجاري البحث عن آخرين.

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