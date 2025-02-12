بعد أول إصابة بشرية بالسلالة الجديدة لإنفلونزا الطيور، ما مدى خطورتها وأهم أعراضها؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن اكتشاف سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور، المتحور D1.1، لدى عامل في قطاع الألبان في ولاية نيفادا بأمريكا بعد تعرضه للماشية المصابة، ما يجعله أول حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5N1 في الولاية.

سلالة جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور

تختلف السلالة الجديدة عن النمط الجيني B3.13 الذي أصاب الأبقار في حالات تفش سابقة.



وتم اكتشاف النمط الجيني، الذي كان موجودًا سابقًا فقط في الطيور البرية والدواجن، الآن في الأبقار الحلوب وتم التعرف عليه لأول مرة في الأبقار الحلوب في 31 يناير.



وأكدت مختبرات الخدمات البيطرية الوطنية التابعة لخدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) من خلال تسلسل الجينوم الكامل أول اكتشاف لسلالة H5N1 2.3.4.4b، النمط الجيني D1.1 في الأبقار الحلوب.

لقد انتشر الفيروس بين الأبقار الحلوب على نطاق واسع في الولايات المتحدة منذ شهر مارس الماضي، حيث أصاب ما لا يقل عن 957 قطيعًا في 16 ولاية ونظرًا لانتشار فيروس H5N1 على نطاق واسع بين الطيور البرية والمهاجرة وقدرته على إصابة أنواع مختلفة من الثدييات، فقد كان هناك خوف طويل الأمد من أن يتطور الفيروس في النهاية إلى سلالة قادرة على الانتشار بين البشر.

هل السلالة D1.1 قاتلة؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن سلالة D1.1 تشكل خطرًا صحيًا منخفضًا على عامة الناس.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتعرضون بانتظام للطيور أو الدواجن أو الأبقار هم أكثر عرضة للخطر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. وفي حين ظهرت على المريض في نيفادا أعراض خفيفة، توفي شخص في لويزيانا أصيب بسلالة D1.1، وكان هذا الشخص أكبر من 65 عامًا وكان يعاني من مشاكل صحية أساسية. وقد مرض الشخص في ديسمبر بعد ملامسته لقطيع من الطيور البرية في الفناء الخلفي وظهرت أيضًا أعراض خطيرة على فتاة كندية تبلغ من العمر 13 عامًا.

"تفاوتت شدة الإصابات البشرية بسلالة D1.1. وفي حين كانت بعض الحالات خفيفة، أدت حالات أخرى إلى مرض شديد ووفيات.

وشملت الحالة الأخيرة في نيفادا عاملة ألبان أصيبت بالتهاب الملتحمة احمرار العين بعد التعرض للماشية المصابة.

"على النقيض من ذلك، كانت الحالة السابقة في لويزيانا قاتلة، مما يسلط الضوء على الشدة المحتملة لهذه السلالة"، كما يقول الدكتور ساتيش كول، المدير الأول ورئيس وحدة الطب الباطني في معهد فورتيس التذكاري للأبحاث في جوروجرام.

وفي حين تسببت سلالة D1.1 في مرض شديد في أماكن أخرى، مع حالة وفاة واحدة في لويزيانا وحالة خطيرة واحدة في كندا، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تعتبر حاليًّا الخطر على عامة الناس منخفضًا.

يقول الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم العناية المركزة وأمراض الرئة بمستشفى سي كي بيرلا جوروجرام: "لم يتم الإبلاغ عن انتقال هذه السلالة من إنسان إلى آخر".



وبشكل عام، ارتبطت سلالة D1.1 لدى البشر بمرض خفيف، وقد أظهر عامل مزرعة الألبان في نيفادا، المصاب بهذه السلالة، احمرارًا والتهابًا في العينين (التهاب الملتحمة) وتعافى منذ ذلك الحين، وتشمل الأعراض الأخرى للإصابة بفيروس H5N1 الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام العضلات ومشاكل الجهاز التنفسي.

يقول الدكتور جاتين أهوجا، استشاري أول في الأمراض المعدية بمستشفى إندرابراستا أبولو، إن الأعراض المرتبطة بالسلالة الجديدة تكون خفيفة عادةً وتشمل الحمى والتهاب الملتحمة وآلام العضلات والتهاب الحلق. وينصح الأفراد الذين يعملون مع الدواجن والأبقار الحلوب والحيوانات الأخرى بتوخي الحذر.



أعراض الإصابة بسلالة D1.1

تشمل الأعراض لدى البشر المصابين بسلالة D1.1:

أعراض العين

التهاب الملتحمة

احمرار وتهيج العينين وهو من الأعراض السائدة في الحالات الأخيرة في الولايات المتحدة.

الأعراض التنفسية: السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.

الأعراض العامة للجسم: الحمى وآلام العضلات والتعب.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تتطور العدوى إلى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل الأعضاء المتعددة، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

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