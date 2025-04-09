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اقتصاد

رسوم ترامب تهوي ببورصات آسيا ويُغرق النفط في دوامة الخسائر

بورصات آسيا، فيتو
بورصات آسيا، فيتو

واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها بعد تراجع بورصة وول ستريت الأمريكية مرة أخرى، بفعل حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب وكالة بلومبرج نيوز، فقد دخلت الساعة 0401 بتوقيت جرينتش رسوم ترامب الجمركية الشاملة حيز التنفيذ بما في ذلك الزيادة المفروضة على الصين بنسبة 104 بالمئة.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول بالبيت الأبيض في إفادة صحفية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض تعرفات جمركية بنسبة 104 بالمئة على الصين اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) الأربعاء، لتزيد بنسبة 50 بالمئة الرسوم الجمركية المفروضة على بكين بعدما رفضت إلغاء رسومها المضادة على السلع الأميركية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند ظهر البارحة.

وعلى أثرها، هوى مؤشر نيكي 225 في اليابان في البداية بنسبة تقارب 4 بالمئة، كما تراجعت الأسواق في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا على النحو التالي:

مؤشر هانج سانج يهبط بـ 1.5 بالمئة، ومؤشر توبكس الياباني هبط بأكثر من 2 بالمئة.

مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجع بـ 1.5 بالمئة لينخفض ​​بنسبة 20 بالمئة عن ذروته المسجلة في يوليو، ومتجها نحو سوق هابطة، كما هوى الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2009
مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي يهبط بأكثر من 1 بالمئة

النفط يغرق في دوامة الخسائر

وخسرت أسواق النفط أكثر من 3 بالمئة، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في ختام جلسة الثلاثاء بنسبة 1.6 بالمئة بعد أن تلاشت المكاسب التي حققها مبكرا بنسبة 4.1 بالمئة. مما جعله ينخفض بنسبة تقارب 19 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8 بالمئة، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب 2.1 بالمئة. ولا يزال الغموض يسيطر على ما سيقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حربه التجارية.

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولا يزال المستثمرون غير متأكدين من كيفية التعامل مع حرب ترامب التجارية.

وتبع التراجع في أسواق الأسهم في آسيا ليلا وفي صباح الأربعاء، موجات من الارتفاعات في الأسهم على مستوى العالم أمس الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر في طوكيو بنسبة 6 بالمئة، وفي باريس بنسبة 2.5 بالمئة، وفي شنغهاي بنسبة 1.6 بالمئة.

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حرب رسوم جمركية بورصة وول ستريت الأمريكية الأسهم الآسيوية رسوم ترامب الجمركية

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