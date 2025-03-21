ضبط 4 أطنان لحوم ورنجة فاسدة خلال حملات تموينية بالدقهلية (صور)

‏شنت مديرية التموين في الدقهلية، حملات مكثفة تمكنت من تحرير 329 مخالفة على المحلات والأسواق، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

تحرير 329 مخالفة على المحلات والأسواق

وتأتي الحملات بناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية،"بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الاسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية والتأكد من توافر السلع بأسعارها المحددة والتزام المخابز بالمواصفات المقررة، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفة".

نتائج الحملات في مجال الرقابة على المخابز

وقد أسفرت عن تحرير 329 مخالفة، في مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير 201 مخالفة وبيانها كالتالى:

• 92 محضر نقص وزن (7: 38 جرام)

•21 محضر قائمة بيانات

• 17 محضر عدم مطابقة مواصفات

• 36 محضر تصرف في دقيق (1792 شيكارة)

• 13 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 12 محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 5 محاضر عدم نضافة ادوات عجين.

• 3 محاضر توقف بدون إذن.

•محضر تجميع بطاقات (بعدد 30 بطاقة).

• محضر عدم وجود ميزان.

نتائج الحملات في مجال الرقابة على الأسواق

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 128 مخالفة وبيانها كالتالى:

• 82 محضر عدم إعلان عن الاسعار

• 20 محضر عدم وجود شهادة صحية

• 2 محضر ذبح خارج السلخانه.

• 3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

• 4 محاضر غش تجاري.

• محضر بدون ترخيص.

• 9 محاضر بدون فواتير.

•3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي(اسطوانة غاز).

• محضر تصرف في سلع تموينية(تاجر تمويني).

• محضر عدم وجود سجل صناعي.

•2 محضر انتهاء انتاج.

المخلفات المضبوطة في الحملة

ونتج عن هذة المخالفات المضبوطات الاتيه:

•ضبط 2600 كجم دقيق.

•ضبط 2 طن ملح.

•ضبط 2 طن وربع رنجة.

•ضبط 120 كجم لحم بلدي.

•ضبط 20 كجم قطع فراخ.

•ضبط 10 كجم لحم مفروم.

•ضبط 250 كجم رز ابيض.

•ضبط 120 زجاجة زيت.

•ضبط 180 لتر صابون.

•ضبط 150 لتر كلور.

•ضبط 100 كرتونه عصير.

•ضبط 39 زجاجة مشروبات غازية.

•ضبط 3 أسطوانات غاز.

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