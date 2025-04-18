بورصة أناقة الاستانلس ستيل في قلب القاهرة الفاطمية.. أسعار إكسسوارات حارة اليهود تبدأ من 12 إلى 960 جنيهًا (فيديو)

في قلب حارة اليهود النابضة بالحياة بمنطقة الموسكي، وسط القاهرة الفاطمية، تزخر المحلات بتشكيلة واسعة ومتنوعة من الإكسسوارات الحريمي، التي تشمل التوك، والإكسسوارات المصنوعة من الاستانلس ستيل، والخواتم، والأساور، وغيرها الكثير من القطع التي تلبي مختلف الأذواق.

ازدهار تجارة الإكسسوارات الإستانلس في مصر

شهدت تجارة الإكسسوارات في مصر، وخاصةً المصنوعة من الاستانلس ستيل، نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

ويعزى هذا الانتشار بشكل كبير إلى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب والفضة، مما جعل الإكسسوارات الاستانلس بديلًا جذابًا وأكثر اقتصادية للعديد من المستهلكين.

لم تعد الإكسسوارات الاستانلس مجرد بديل رخيص، بل أصبحت خيارًا عصريًا يواكب أحدث صيحات الموضة، فقد تطورت تصاميمها بشكل كبير، لتضاهي في جمالها وأناقتها الإكسسوارات المصنوعة من المعادن النفيسة.

كما تتميز بمتانتها العالية ومقاومتها للصدأ وتغير اللون، مما يجعلها استثمارًا جيدًا يدوم طويلًا.

وقد بدأ احد البائعين حديثه بالتركيز على منتجات الستانلس ستيل، التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق المصري.

أسعار متنوعة للستانلس ستيل:

وقال البائع: يوفر المحل سلاسل استانلس ستيل بأسعار تبدأ من 600 جنيه للدستة (50 جنيهًا للقطعة)، مع وجود تشكيلات أخرى بأسعار أعلى أو أقل تتراوح بين 55 جنيهًا للقطعة.

وتتميز التشكيلة بتنوعها الكبير في الأشكال والتصاميم.

مقارنة بين الذهبي والفضي:

يشير البائع إلى أن الإكسسوارات الذهبية تزيد في سعرها عن الفضية بحوالي 10 جنيهات في الأساور والسلاسل.

وعلى سبيل المثال، تتوفر أساور استانلس ستيل بتصميمات متنوعة مثل المسمار والكارتيه بسعر 600 جنيه للدستة (55 جنيهًا للقطعة).

تشكيلة واسعة ترضي جميع الأذواق:

يعرض المحل تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات، بما في ذلك الحروف التي تبدأ أسعارها من 40 جنيهًا للقطعة، مع الإشارة إلى أن اختلاف الأسعار يعود إلى جودة الخامات والتغليف. كما تتوفر إكسسوارات أخرى بأسعار تبدأ من 216 جنيهًا للدستة (18 جنيهًا للقطعة).

أطقم البندورا والقطع المميزة:

يقدم المحل أطقم البندورا، التي تشمل أحيانًا خاتمًا وأحيانًا أخرى لا، حيث يبدأ سعر الطقم بدون خاتم من 120 جنيهًا (للجملة فقط). كما تتوفر قطع مميزة مثل تصميم "الثعبان" المصنوع من الاستانلس ستيل عالي الجودة بسعر 37.5 جنيهًا للقطعة (450 جنيهًا للدستة).

إكسسوارات بأسعار اقتصادية:

تتوفر أيضًا انسيالات ذهبية بسعر 65 جنيهًا وفضية بسعر 55 جنيهًا، مع التأكيد على اختلاف الخامة بين الذهبي والفضي.

كما يعرض المحل إكسسوارات معدن بسعر 57.5 جنيهًا، والتي تتميز بعمر افتراضي أطول مقارنة بالإكسسوارات الأخرى، حيث يمكن أن تدوم لمدة عام إلى عام ونصف.



خواتم إستانلس عالية الجودة:

يؤكد البائع على جودة خواتم الاستانلس المتوفرة، مشيرًا إلى الفرق بينها وبين الإكسسوارات العادية.

وتتضمن التشكيلة تصميمات وأشكالًا متنوعة.

إكسسوارات البلاتين الفاخرة:

بالإضافة إلى الاستانلس ستيل، تتوفر إكسسوارات من البلاتين، الذي يعتبر أعلى جودة من الاستانلس ستيل. وتبدأ أسعار هذه القطع من 396 جنيهًا (33 جنيهًا للقطعة)، مع وجود تشكيلات أخرى بأسعار مختلفة تتراوح بين 156 و216 جنيهًا. كما تتوفر قطع إستانلس عالية الجودة بأسعار تبدأ من 300 جنيه للدستة.



تشكيلة متنوعة تلبي احتياجات السوق:

يعرض المحل خواتم شكل فراشات بأسعار تبدأ من 144 جنيهًا للدستة (12 جنيهًا للقطعة)، ودبل وخواتم توينز تحظى بشعبية كبيرة بأسعار تتراوح بين 144 و156 جنيهًا. كما تتوفر حروف بأسعار تبدأ من 216 جنيهًا للدستة (18 جنيهًا للقطعة)، وتصميمات ثلاثية (تريبل) بسعر 270.5 جنيهًا لثلاث قطع (22.5 جنيهًا للقطعة).

قطع التوينزات الفاخرة:

يقدم المحل قطع "التوينزات" الفاخرة، والتي تعتبر من أعلى المعروضات سعرًا، حيث يبلغ سعر القطعة الواحدة 80 جنيهًا (960 جنيهًا للدستة)، وتتوفر منها أشكال ذهبية أيضًا.

ومع تزايد الوعي بأهمية المظهر والأناقة، يلجأ الكثيرون إلى الإكسسوارات الاستانلس لإضافة لمسة جمالية مميزة إلى إطلالاتهم اليومية والمناسبات الخاصة، دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة. هذا التحول في تفضيلات المستهلكين عزز من أهمية المحلات في حارة اليهود، التي تقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من هذه الإكسسوارات بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات مختلف الأذواق والميزانيات.

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