أول تعليق من كولر بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي وصل إلى هدفه من مباراة الهلال السوداني، بعد أن حقق الفوز، ‏ونجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، على الرغم من الصعوبات الكثيرة في المباراة.‏

وأوضح مارسل كولر أن اللعب على أرضية من النجيل الصناعي مختلف تمامًا عن الملاعب التي اعتاد الأهلي اللعب عليها بشكل مستمر، وأن ‏الفريق تدرب مباراتين فقط على ملعب المباراة، والمنافس كان يملك فرصة اللعب أمام جماهيره وعلى ملعبه.‏

لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

وأشار إلى أن الأهلي لاحت له عدة فرص خلال اللقاء، وأن الفريق الذي يرغب في التأهل عليه أن يتخطى كل الظروف، واللاعبين ‏كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم على أفضل ما يكون.‏

وأشار إلى أن الأهلي حقق الفوز والتأهل عن جدارة، وأن الفريق لاحت أمامه العديد من الفرص، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من ‏مناسبة، وأن الاحتفاظ بالكرة كان مهمة أساسية طلبها من اللاعبين.‏

وأضاف كولر أن الفريق يتحسن بشكل مستمر، وأن المهم كان هو التأهل، وبعدها سوف يتم العمل على تحقيق الأهداف الخاصة ‏بالفترة القادمة.‏

الأهلي يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا

حجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

الأهلي يهزم الهلال السوداني

وكاد جراديشار يسجل أول الأهداف بعد خطأ من حارس الهلال في الدقيقة 8.

واستمرت المحاولات الحمراء على مرمى الهلال لكن دون خطورة تذكر حتى الدقيقة 30.

ومع بداية الشوط الثاني لم يجر كولر أي تغييرات على الفريق قبل أن يدفع بطاهر محمد في الدقيقة 60.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لأخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام للفريق السوداني مع حلول الدقيقة 63.

واستمرت خطورة الهلال الذي وصل لمنطقة جزاء الأحمر ولكن جميع المحاولات لم تنجح.

سجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول للأحمر في مرمى الهلال السوداني بالدقيقة 80 ليقود الفريق لنصف النهائي.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة منافسه فريق الهلال السوداني.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

انطلقت مباراة النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا.

ونقلت مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.