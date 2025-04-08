الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري

إصابة 4 أشخاص فى
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بنطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الطريق الدائري اليوم 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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