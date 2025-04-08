مسجل خطر يمزق جسد شاب أثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى، والأمن يكشف التفاصيل

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل واقعة التعدى على شاب إثر خلافات على أولوية المرور بأحد شوارع المعادى وتمزيق جسد الضحية انتقاما منه.

مسجل خطر يمزق جسد شاب أثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى

مسجل خطر يمزق جسد شاب إثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين على إثر خلافات حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المعادى.



وكثفت أجهزة الأمن جهود البحث فى الواقعة، توصلت إلى تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدرس - مقيم بدائرة القسم، بحدوث مشادة كلامية بين نجله "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وأحد الأشخاص لخلاف حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثًا إصابته.



وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتعدى على المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.