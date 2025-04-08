الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مسجل خطر يمزق جسد شاب أثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى، والأمن يكشف التفاصيل

مسجل خطر يمزق جسد
مسجل خطر يمزق جسد شاب أثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل واقعة التعدى على شاب إثر خلافات على أولوية المرور بأحد شوارع المعادى وتمزيق جسد الضحية انتقاما منه.

مسجل خطر يمزق جسد شاب أثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى
مسجل خطر يمزق جسد شاب أثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى

 

مسجل خطر يمزق جسد شاب إثر خلافات على أولوية المرور بالمعادى 

 

ورصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين على إثر خلافات حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المعادى.
 

ضبط 34 ديلر مخدرات خلال حملات أمنية فى شوارع مدينة نصر

أحكام قضائية متفاوتة ضد 16 متهما بجلب مخدرات في رأس غارب

وكثفت أجهزة الأمن جهود البحث فى الواقعة، توصلت إلى تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدرس - مقيم بدائرة القسم، بحدوث مشادة كلامية بين نجله "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" وأحد الأشخاص لخلاف حول أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثًا إصابته.


وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتعدى على المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة المعادي فيديو المعادى قسم شرطة المعادي مديرية أمن القاهرة دائرة قسم شرطة المعادي النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط 34 ديلر مخدرات خلال حملات أمنية فى شوارع مدينة نصر

أحكام قضائية متفاوتة ضد 16 متهما بجلب مخدرات في رأس غارب

تفاصيل القبض على نجل الفنان محسن منصور، و4 قرارات عاجلة من النيابة

الأمن يكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة البساتين

ضحايا لقمة العيش، مصرع 3 أشقاء داخل خزان صرف صحى بالشرقية

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بمنطقة المعادي بتهمة النصب على المواطنين

احذر الطريق مراقب، تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 26 قضية مخدرات و99 سلاحا ناريا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

المزيد
الجريدة الرسمية