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أخبار مصر

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الحادي والأربعين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين

مجلس الحديث
مجلس الحديث

ينعقد اليوم الأربعاء الموافق ٩ من أبريل ٢٠٢٥، مجلس الحديث الحادي والأربعين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية كريمة من معالي أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مجلس الحديث الحادي والأربعين


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: أ.د/ محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م/ أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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