الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف: عدم الإسراف في استهلاك المياه من تعاليم الإسلام السمحة

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،  المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة – العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة بمقر وزارة الأوقاف

وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالسيد المهندس مصطفى الشيمي، والذي أكد أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا في الدعوة إلى ترشيد استخدام المياه والطاقة، وأن هذا من تعاليم الإسلام السمحة التي تقضي بعدم السرف، والاستخدام قدر الحاجة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قد تم تنظيم حملة "على القد" التي تهدف إلى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية. وفي هذا السياق، أصدرت مجلة "وقاية" — وهي مجلة متخصصة تهتم بالقضايا المجتمعية المختلفة — عددًا خاصًّا حول ترشيد استهلاك المياه، وقد تم الإعلان عن هذا العدد بمجلس الوزراء.


وأكد وزير الأوقاف ضرورة التشبيك والتعاون بين مؤسسات الدولة؛ لرفع الوعي بهذه القضية، مضيفًا أن وزارة الأوقاف تقوم هذه الفترة بحملة بعنوان: "صحح مفاهيمك"، وسيتم التعاون مع شركة المياه في مكافحة العادات السيئة التي تزيد من الإسراف في استهلاك المياه.

من جانبه، أعرب المهندس مصطفى الشيمي عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الأوقاف، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. وأكد سيادته أن نشر الوعي بترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه أصبح ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية دور الأئمة والعلماء في إيصال هذه الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع.

كما أبرز المهندس مصطفى الشيمي أهمية دعم مبادرة "صحح مفاهيمك"، لما تمثله من منصة فاعلة لتصحيح السلوكيات الخاطئة المرتبطة باستخدام المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه الجهود يسهم في تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المائية، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

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