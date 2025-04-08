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المشدد 15 عاما لـ4 متهمين باستعراض القوة والعنف ضد شخص بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ4 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد شخص وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وسلب أمواله، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

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المشدد 15 عاما لـ4 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد شخص بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "عيد ع ر " مقيم شارع الترعة الشرقاوية - شبرا الخيمة أول، و"ياسر ع ع" مقيم الشرقاوية البحرية - شبرا الخيمة أول، و"محمد ع ع ر" مقي الشرقاوية البحرية - شبرا الخيمة أول، و"محمود ع ع ر" مقيم الشرقاوية البحرية - شبرا الخيمة أول، في الجناية رقم ۲۳۹۱۰ لسنة ٢٠٢٤ قسم اول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٥٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنهم في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أن المتهمين جميعًا استعرضوا القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه "محمد احمد أحمد" وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وسلب أمواله بأن تشاجروا قبل بعضهم البعض وأحرزوا أسلحه ناريه وطلقوا صوب مصنعه الخاص أعيرة نارية أحدثت التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء علي تلك الجريمة الجنايات والجنح التالية وهو أنه في ذات الزمان والمكان انف البيان: حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

واختتم أمر الإحالة بأنهم أتلفوا عمدًا أموالا منقولة.

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