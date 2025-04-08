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كان بيصرف على والديه، أهالي القليوبية يشيعون جثمان شهيد لقمة العيش بقرية شبرا هارس

تشييع جثمان شهيد
تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بالقليوبية،فيتو

شيع أهالي قرية شبرا هارس التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية جثمان شهيد لقمة العيش، والذي لقي مصرعه في أسوان أمس، بعد إصابته بقطع في الرقبة بواسطة صاروخ أثناء عمله بتركيب ماكينة صرف آلي بمكتب بريد نجع ابوابنى في مركز إدفو بأسوان.

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وخرج الجثمان من مسجد أبو النصر في قرية شبرا هارس وسط حالة من الحزن سادت جميع الحاضرين على الشاب المتوفي، ووصفه الأهالي في القرية بأنه شاب مكافح وبيجري على لقمة عيشه من وقت أن كان يدرس بدبلوم الصنايع.

قال جيران الشاب المتوفى إنه كان يعمل لمساعدة أسرته حيث إنه من أسرة بسيطة، مؤكدين أن خبر وفاته كان صدمة لجميع أهالي القرية، حيث كان يتمتع بحب الجميع ويشهد له الجميع بالأخلاق الطيبة ويحتسبونه شهيدًا، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

 

كان مرفق إسعاف أسوان تلقى إخطارًا بإصابة شخص أثناء عمله بمكتب بريد نجع ابو ابني بالرمادي مركز ادفو.
انتقلت أجهزة  الامن بـ القليوبية إلى موقع البلاغ وتم العثور علي جثة شاب مصابا بقطع في الرقبة وتبين أنه أثناء عمله مستخدما صاروخ لإجراء فتحة في الحائط لتركيب ماكينة صراف آلي انفصلت الاسطوانة عن الصاروخ لتخترق رقبة العامل ما أدى إلى إصابته بقطع غائر في الرقبة أدى إلى حدوث نزيف شديد تسبب في وفاته على الفور وتبين أن الجثة لعامل يدعي أحمد فتحي فرحات ٢٠ سنة من محافظة القليوبية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إدفو تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بتسليم الجثمان  إلى ذويه وتم إنهاء الإجراءات ونقل الجثمان إلي مسقط راسة بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية ودفنه.

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شرطة طوخ مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية مدينة طوخ

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