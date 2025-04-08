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المؤبد لأمين عهدة مخزن بالقليوبية بتهمة اختلاس بضائع بقيمة 17 مليون جنيه

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لأمين عهدة مخزن بتهمة اختلاسه بضائع تقدر بمبالغ أكثر من 17 مليون جنيه، من إدارة محطات تابعة لوزارة الري،  بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

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المؤبد لأمين عهدة مخزن بتهمة اختلاسه بضائع  بـ 17 مليون جنيه بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
 

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ص ع ا" السن ۳۸ " أمين عهدة  بمخزن تابعة لوزارة الري- محافظة القليوبية،في الجناية رقم ٢٤٠٥٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۳۸۷۹ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من ٢٠٠٤/٤/١٦ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٨ - بدائرة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية أولًا: بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء علي الودائع (أمين عهدة أمين عهدة بمخزن تابعة لوزارة الري- محافظة القليوبية،  اختلس بضائع عبارة عن عهدة مخزنية قدرت بمبلغ ١٧٥٢٠٣٥٣٦ جنيها " سبعة عشر مليونًا وخمسمائة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيها وستون قرشًا " طبقًا لسعر السوق المحلي والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان والمملوكة لجهة عمله فاختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه ثانيًا:- بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بمصالح وأموال جهة عمله وذلك بأن أرتكب الجريمة محل الوصف السابق مما ترتب على ذلك ضررًا لحق جهة عمله تمثل في مبلغ وقدره ۱۹۲۷۲۳۸۸,۹٦ جنيها" تسعة عشر مليونًا ومائتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها وستو وتسعون قرشًا " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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