الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تلقي طلبات الراغبين للتقديم بوظائف مصلحة الجمارك 2025، غدًا

مصلحة الجمارك، فيتو
مصلحة الجمارك، فيتو

يبدأ غدًا الأربعاء موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف لمصلحة الجمارك 2025.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف بمصلحة الجمارك حيث أعلن عن حاجه المصلحة عن 95 سائقا.

 

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025

وعن موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة ما يلي:

 

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

 

مؤهل أقل من متوسط
 

الصورة الشخصية

بطاقة الرقم القومي 

المؤهل الدراسي

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

رخصة قيادة مهنية سارية

الموقف من الخدمة العسكرية

 إيصال الإيداع البنكي

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن التقديم سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في 9 أبريل 2025 حتي 22 أبريل 2025.

 

تعليمات التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 

 

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب..
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

- أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ بوابة الوظائف الحكومية موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025 موقع بوابة الوظائف الحكومية وظائف مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المركزي للتنظيم والادارة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في بنك الاستثمار القومي

التنظيم والإدارة يعلن عن 95 فرصة عمل بمصلحة الجمارك

التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين في 8 جهات حكومية

رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع نظيره العراقي تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية قدرات الموظفين

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

المزيد
الجريدة الرسمية