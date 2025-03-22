الأحد 23 مارس 2025
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التنظيم والإدارة يغلق باب التقديم على وظائف وزارة النقل

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ,فيتو
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أغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم باب التقديم لعدد من الوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم لوظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين (5) في وظيفة مهندس أعمال مدنية ثالث، وعدد (1) في وظيفة مهندس سلامة سفن ثالث، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، شملت الشروط ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

ـ بكالوريس هندسة بحرية بناء وعمارة سفن

ـ مؤهل هندسى عال تخصص مدنى
 ـ لا يقل عن مقبول

 

المستندات المطلوبة

أما المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها شملت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي 

ـ المؤهل الدراسي

ـالمؤهل الأعلى إن وجد

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ كارنيه نقابة المهندسين

ـصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

 

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

 

وعن الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تضمنت شروط التقديم لتلك الوظائف ما يلي:

ـ  ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عام

 

-مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات


ـ مؤهل عالي متخصص فى مجال الحاسبات والمعلومات ومايعادله


ـ ألا يقل عن جيد

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

 

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن تضمنت ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

ـ إيصال الإيداع البنكي

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