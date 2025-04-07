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وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قال المهندس شريف الشربينى: إن لدى الوزارة عددا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وأكد وزير الإسكان، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم، مما يسهم في ضبط الاداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولا بأول، مشددا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.

ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بضرورة استغلال كافة العناصر البشرية الموجودة بكافة الجهات لتحقيق اقصى استفادة،  مع العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين او دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، حيث أشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين بجانب العمل على ملف تدريب  العاملين على مستوى كافة الجهات لرفع كفاءة العاملين.

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