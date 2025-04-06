مياه الفيوم تستقبل وفدا من طلاب المدارس والجامعات للتوعية بترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها استقبلت 23 زيارة ميدانية لطلاب المدارس والجامعات منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، في إطار برنامج الشركة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المائي بين الطلاب.

خريطة الزيارات لمحطات مياه الشرب

وقد تضمنت الزيارات جولات تعريفية للطلاب داخل محطات تنقية مياه الشرب، وشرح وافٍ لجميع مراحل تنقية المياه، بدءًا من مأخذ المياه، مرورًا بمراحل المعالجة المختلفة، مثل إضافة الكيماويات، وأحواض الترسيب والمروقات، ثم مرحلة الترشيح، وصولًا إلى ضخ المياه في شبكات التوزيع، كما تم تعريف الطلاب بالإجراءات التي تُتخذ لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، إلى جانب التوعية بأهمية المياه كمصدر أساسي للحياة، وسبل ترشيد استهلاكها، والحفاظ عليها من الهدر، ومكافحة تلوث المجاري المائية العذبة، مع تسليط الضوء على الجهود والتكاليف المبذولة لتوفير كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات.

الهدف من الزيارات

وتهدف الزيارات أيضا الي تعزيز وعي الطلاب بواقع الوضع المائي الحالي والتحديات المستقبلية، وغرس الإحساس بالمسؤولية تجاه هذه القضايا، يسهم في بناء جيل قادر على التعامل الرشيد والحكيم مع الموارد المائية، من خلال فهم الحقائق والمفاهيم العلمية المرتبطة بها، كما أن رفع الوعي المائي أصبح ضرورة ملحة لكافة فئات المجتمع، خاصة في ظل التحديات المائية المتزايدة.

وقالت رانيا عصام، مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة، أن الزيارات شملت طلاب من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، وعدد من كليات جامعة الفيوم، والمعاهد والمدارس الأزهرية، بإجمالي 23 زيارة منذ بداية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

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