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محافظات

توصيل مياه الشرب لـ 600 أسرة بالمجان في الفيوم

فحص الحالات المستحقة،
فحص الحالات المستحقة، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تركيب 600 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء محافظة الفيوم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار تجديد بروتوكولات التعاون الموقعة في أكتوبر الماضي.

أهداف اتفاقية التعاون بين الشركة والمجتمع المدني

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة، ومراعاة البعد الإنساني لأبناء محافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين، ويتم اختيار الحالات المستفيدة بعد دراسة دقيقة من قبل إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة العامة لخدمة العملاء، وفقًا لضوابط ومعايير محددة.

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 وتقوم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بدور هام في دعم الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة الدولة للتنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

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