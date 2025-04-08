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بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025، يبحث عشاق النادي الأهلي عن بث مباشر لمباراة الفريق أمام الهلال السوداني، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2025 

 ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2025 عبر بوابة فيتو. 

 أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة منافسه فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، حيث يدخل الفريق اللقاء سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويُركز الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بشكل كامل على مواصلة المشوار الإفريقي، سعيًا لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، يدخل فريق الهلال السوداني مواجهة الإياب رافعًا شعار "لا بديل عن التأهل"، حيث يأمل الفريق السوداني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم اللعب خارج السودان، وذلك لتحقيق انتصار يؤهله إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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