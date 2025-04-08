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رياضة

بدء فعاليات قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بـ قصر عابدين

قرعة كأس العالم لكرة
قرعة كأس العالم لكرة اليد

بدأت مراسم مؤتمر قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، داخل قصر عابدين بالقاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وشهدت مراسم القرعة حضور عدد من الشخصيات في الوسط الرياضي، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إلى جانب الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كما حضر الحفل كل من الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى نخبة من نجوم كرة اليد المصرية، أبرزهم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، والنجم إبراهيم المصري لسحب القرعة.

وبحسب تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة اليد، تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربعة تصنيفات، حيث جاء المنتخب المصري في التصنيف الأول، بجانب منتخبات: السويد، الدنمارك، المجر، أيسلندا، ألمانيا، صربيا، والنرويج.

ووفقًا للوائح البطولة، يحق للدولة المضيفة "مصر" اختيار المجموعة التي ستتواجد بها، وذلك بعد سحب قرعة المنتخبات في التصنيفات الرابع، الثالث، والثاني، لتقوم بعدها باختيار مجموعتها ومنتخب آخر من التصنيف الأول، قبل استكمال قرعة بقية فرق التصنيف الأول.

وتشهد النسخة الحادية عشرة من البطولة مشاركة واسعة، حيث تضم 17 منتخبًا من أوروبا، و5 منتخبات من إفريقيا، و5 من آسيا، و3 منتخبات من أمريكا الجنوبية والوسطى، إضافة إلى منتخب واحد من أمريكا الشمالية والكاريبي، مع انتظار تحديد المنتخب الأخير لاستكمال القائمة النهائية للمنتخبات الـ32 المشاركة.

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