حفل قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد الثلاثاء المقبل بالقاهرة

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد ٢٠٠٦، الثلاثاء المقبل الموافق ٨ أبريل بالقاهرة، والبطولة تستضيفها مصر خلال شهر اغسطس المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبا عالميا..

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال على أفضل وجه، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت إلى قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية..

ومن المقرر أن يحضر مراسم القرعة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي ورئيس الاتحاد الافريقي منصور اريمو، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة الاستاذ محمد يحيي لطفي، وكوكبة من نجوم الرياضة، ومندوبي وضيوف الدول المشاركة..

مجهود كبير بذلته المتحدة للرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة، والتجهيز كالمعتاد لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا على كافة المستويات، ومن المقرر أن تستقبل اللجنة المنظمة وفدا من الاتحاد الدولي لكرة اليد الاثنين المقبل، لمتابعة آخر أخبار استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم علي كافة الاوجه من الملاعب والفنادق وأماكن التدريب وكل مايخص مونديال الناشئين.

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