أحكام قضائية متفاوتة ضد 16 متهما بجلب مخدرات في رأس غارب

عاقبت، محكمة جنايات البحر الأحمر، 7 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات لـ9 آخرين، في قضية تهريب مواد مخدرة فى منطقة رأس غارب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بقصد الاتجار في المواد المخدرة ونقلها من البر الشرقي لخليج السويس إلى البر الغربي برأس غارب، مستخدمين قاربًا بحريًا لهذا الغرض.



وذكرت التحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1658 لسنة 2023 جنايات رأس غارب، والمقيدة برقم 1663 لسنة 2023 كلي البحر الأحمر، والمتهم فيها 16 شخصًا، بينهم طفلان.؛ اتهامات بإحراز ونقل نبات الحشيش الجاف وجوهر الأفيون بقصد الاتجار، وحيازة بذور من نبات الحشيش، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واستخدام المتهمين لوسائل نقل مختلفة، بينها سيارة وقارب، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية أثناء ارتكاب الواقعة.

وكانت الاجهزة الامنية المختصة، تمكنت من ضبط المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية.

عقوبة حيازة المخدرات



تجدر الإشارة الى أن قانون العقوبات حدد العقوبات المقررة فى حالة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.