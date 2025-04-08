الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رياضة

سفير القاهرة بتنزانيا يحضر المران الأخير للمصري استعدادًا لمباراة سيمبا

سفير مصر في تنزانيا،
سفير مصر في تنزانيا، فيتو

شهد المران الأخير لفريق النادي المصري على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمباراة الغد أمام فريق سيمبا التنزاني، حضور السفير شريف إسماعيل سفير مصر بتنزانيا ومعه السفير أحمد عامر رئيس القسم السياسي بالسفارة ومعهما عدد من مسئولي السفارة المصرية.

وكان في استقبالهم رجب عبد القادر نائب رئيس النادي ورئيس البعثة ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول.
 

زيارة سفير مصر بتنزانيا أمران المصري استعدادًا لمباراة سيمبا

وأعرب السفير شريف إسماعيل عن ثقته التامة في قدرة نجوم المصري على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تسهم في صعود الفريق للدور قبل النهائي، مشيدًا بالانضباط التام للاعبي المصري وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي 

ووجه رجب عبد القادر الشكر للسيد السفير شريف إسماعيل على مجهوداته الكبيرة مع البعثة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد عن رجال الخارجية المصرية ودبلوماسييها الذين يقدمون صورة مشرفة لمصر على الدوام.

 

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري 

ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي  ستنقل مباراة  إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر اقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر  غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN  Sports5  وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

وعُقد البوم  بأحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

المصري بالأخضر وسيمبا بالأحمر في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل  وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الصومالي أمير عبدي  بحضور مراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمنسق العام للمباراة المغربي مصطفى سلاوي وكذلك الأوغندية فيفيان تيندو  المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى التنزاني نورس كليفورد تيندو المنسق الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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