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رياضة

المصري يؤدي المران الأساسي على ستاد ميجور جنرال إيساموهيو بتنزانيا (صور)

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

ادي فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي له على ستاد ميجور جنرال إيساموهيو بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام

ويخوض المصري المران الأخير للفريق في الثالثة عصر غدا الثلاثاء علي  ستاد بنيامين مكابا- دار السلام مستضيف المباراة

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري 


ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

تعرف على  القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية
 

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي  ستنقل مباراة  إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر اقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر بعد غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN  Sports5  وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

 

موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري 

اعلن النادي المصري عبر موقعه الرسمي عن موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بربع نهائي البطولة الكونفدرالية

ويقام الاجتماع الفني للمباراة في الساعة العاشرة صباحً غدا الثلاثاء باحد فنادق دار السلام

 

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جاد،  محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم  ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري  ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم،  كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با  ، ليستويل أمانكونا.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

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