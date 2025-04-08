كيف دعم اللوبى اليهودى الأمريكى دولة الاحتلال خلال حرب غزة؟، أستاذ علوم سياسية توضح

كشفت الدكتورة نادية حلمى،استاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف والخبير بالشان الصينى، عن رؤية الصين لدور منظمة الإيباك اليهودية واللوبى اليهودى الأمريكى فى دعم إسرائيل خلال حرب غزة، حيث تسعى مراكز الفكر الصينية المعنية بالشئون اليهودية والإسرائيلية للتعرف دومًا وباستمرار على أبرز وأهم اللوبيات اليهودية فى واشنطن، وحول العالم، وعلى رأس تلك المنظمات:

- منظمة "الإيباك" اليهودية، بإعتبارها أخطر مركز ضغط صهيونى فى واشنطن، والتى تعرف إختصارًا بإسم

(AIPAC)

- (معهد دراسات وبحوث الشرق الأوسط الإعلامية)، المعروف إختصارًا بإسم

“MEMRI”

- اللجنة اليهودية الأمريكية

(AJC)

- المؤتمر اليهودى الأمريكى

(American Jewish Congress)

حشد اللوبيات اليهودية لدعم اسرائيل

وأكدت فى تصريح لفيتو أن أبرز ما تنتهجه اللوبيات اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية لحشد الرأى العام الأمريكى وصناع القرار لصالح إسرائيل فى مواجهة الفلسطينيين وقطاع غزة، فيأتى على النحو التالى:

- دعوة اللوبيات اليهودية الأمريكية عبر مواقعها الإلكترونية ووسائل إعلامها المختلفة، إلى تشريع يستهدف حركة حماس، والدعوة إلى سن تشريع من الحزبين الجمهورى والديمقراطى بالكونجرس لقطع تمويل حماس للإرهاب، وفقًا لإتهاماتهم، مع توفير تلك اللوبيات اليهودية لروابط مباشرة لتواصل كل ناخب أمريكى على مختلف الولايات الأمريكية مع ممثليه بالكونغرس لإبلاغهم بهذه الرسالة لدعم إسرائيل فى مواجهة حركة حماس.

- تسعى اللوبيات اليهودية الأمريكية إلى مواجهة المعلومات المضللة عن إسرائيل وفقًا لتحليلاتهم، من خلال دعوة أعضاء الكونجرس والمشاهير والصحفيين وغيرهم ممن يشغلون مناصب هامة فى مراكز صناعة القرار والفكر والثقافة والفن الهوليودى الأمريكى، إلى عدم نشر الدعاية والأكاذيب المناهضة لإسرائيل، وتوفر تلك اللوبيات منصات لإستخدامها للرد على أى آراء أو إنتقادات توجه للموقف الإسرائيلى فى مواجهة الفلسطينيين.

شعار اللوبيات اليهودية لدعم اسرائيل

- ترفع اللوبيات اليهودية الأمريكية، خاصةً بعد حرب غزة الأخيرة أكتوبر ٢٠٢٣، شعار "حاجة إسرائيل إلينا"، داعية متلقى رسالتها لترك رسالة صوتية أو مكتوبة تظهر الدعم لإسرائيل فى مثل تلك الظروف العصيبة التى تواجهها، ويتم بث المشاركات الداعمة لإسرائيل على التلفزيون الإسرائيلى، وتحديدًا على قناة الإسرائيلية.

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