الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

جوتيريش: غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي.

 

أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة

 وأضاف جوتيريش: "مر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة.. بإغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع في غزة.. لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر.. وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي".

 

قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة مكبلة

 وتابع جوتيريش: آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييد المساعدات بشدة.. الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.. نرفض خطة إسرائيلية جديدة للسيطرة على المساعدات لغزة".

 

وأستطرد أمين عام الأمم المتحدة: "إجبار الفلسطينيين على النزوح يتعارض مع القانون الدولي، وقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة مكبلة".

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جوتيريش قطاع غزة غزة إسرائيل امين عام الامم المتحدة

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