الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة الأهلي تتحرك إلى ملعب شيخا ولد بيديا استعداد لمواجهة الهلال (فيديو)

الأهلي
الأهلي

دوري أبطال إفريقيا، تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر  إلي ملعب شيخا ولد بيديا لمواجهة منافسه فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، حيث يدخل الفريق اللقاء سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويُركز الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بشكل كامل على مواصلة المشوار الإفريقي، سعيًا لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، يدخل فريق الهلال السوداني مواجهة الإياب رافعًا شعار "لا بديل عن التأهل"، حيث يأمل الفريق السوداني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم اللعب خارج السودان، وذلك لتحقيق انتصار يؤهله إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي كولر مارسيل كولر دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

جاهزية ملعب شيخا ولد بيديا لاستضافة مباراة الأهلي والهلال السوداني (صور)

في ليلة تتويج الأحمر، الزمالك يفوز على الأهلي في ختام دوري المحترفين لكرة اليد

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

أسعار الشرائح في العدادات الكودية الجديدة

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

لا تراجع، أول تعليق من الأهلي على بيان زيزو

الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

منوعات

المزيد

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

تفسير رؤية العاصفة في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعاب

المزيد
الجريدة الرسمية